كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على دعوته عقد محادثات سلام في العاصمة بودابست، مع فرض شروط.

وقال أوربان في تصريح له اليوم (الأربعاء): «اقترحت على الرئيس الروسي إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا فورًا»، مضيفا: «إذا طلب الروس منا الدفع مقابل الغاز بالروبل سنقوم بذلك».

يذكر أن ثلاث جولات عقدت في بيلاروسيا وأخرى رابعة افتراضيا، فيما شهدت إسطنبول في 29 مارس أول جولة من المفاوضات بين الجانبين ضمن مساعي الوساطة التي تقودها أنقرة بين موسكو وكييف من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن المسائل الخلافية. واستؤنفت المفاوضات الروسية - الأوكرانية أمس (الثلاثاء) عبر تقنية الفيديو.

في غضون ذلك، دعت الحكومة الأوكرانية سكان شرق البلاد لإخلاء المنطقة فورًا.

وكان البيت الأبيض قال إن روسيا ستركز هجومها الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها. وأفاد مستشار الأمن القومي جايك ساليفان بأن روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت، لافتا إلى أنها الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد، ورجح أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي قد تستمر أشهرا أو أكثر.