يصوت مجلس الأمن الدولي، غدا (الخميس)، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد أن واشنطن ستسعى لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

واعتبرت أن المسعى يأتي ردا «على الصور الواردة من بوتشا» المدينة الأوكرانية التي عثر فيها على جثث الكثير من المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وكتبت السفيرة في تغريدة: «لا يمكن أن ندع دولة عضوا تقوض كل المبادئ التي نؤمن بها، تشارك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة».

وقالت متوجّهة إلى 140 دولة صوتت لإدانة «الغزو الروسي لأوكرانيا» إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبرانا على تحويل الأقوال إلى أفعال.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أمس (الثلاثاء): إن عمل إدارات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، لا يمكن تصوره دون مشاركة روسيا. وأكد أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.