أكد سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر اليوم (الأربعاء) أن المشاركين في المشاورات اليمنية بدأوا في البحث عن حلول للانتقال باليمن إلى دولة آمنة ومستقرة، موضحاً أن المجلس لمس الحرص من كل الأطراف على المشاركة في المشاورات لمصلحة اليمن.

وقال المنيخر في إحاطة حول المشاورات اليوم: «المشاركون في المشاورات سيستكملون البحث في الحلول غداً، وسيعلنون التوافق التام، مشيراً إلى أنه متفائل خصوصاً بعدد المشاركين في المشاورات».

وأشار إلى أن المشاركين يريدون إفساح المجال لتنفيذ قرارات مجلس التعاون المعنية بدعم الاقتصاد اليمني الصادر في قمة المجلس عام 2015.

وتختتم غداً (الخميس) المشاورات اليمنية بعد مناقشات استمرت أسبوعا تناولت 6 محاور رئيسية: (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، الإغاثية، والإعلامية)، حيث من المتوقع أن يشارك في الجلسة الختامية وإعلان النتائج المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ.