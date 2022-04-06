شبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول التي طردت مئات الدبلوماسيين الروس بمن «يطلق الرصاص على أقدامه»، وجددت التأكيد على أن موسكو سترد بقوة على تلك الخطوة، بحسب ما نقلت عنها وكالة «سبوتنيك» اليوم (الأربعاء). وقالت إن بلادها ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس.

وحول احتمال استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، اعتبرت زاخاروفا أن المستوى المهني للدبلوماسيين الغربيين تدنى وتدهور.

وفي ما يتعلق ببلدة بوتشا شمال غرب كييف، وما أثير من اتهامات للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب، اعتبرت أن ما حصل أكثر من مجرد استفزاز عبر الصور المفبركة التي نشرت للجثث في الشوارع. وقالت: هذا استفزاز إجرامي عالمي، لأن ما يسمى الدول المتحضرة شاركت فيه وقدمته على أنه حقائق، ما يثبت أنها متواطئة.