أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا اليوم (الأربعاء)، أن السلطات الجمركية في بلاده حجزت 14 يختا في ورش بناء سفن، 12 منها في طور البناء، فيما يخضع اثنان للصيانة، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

وكتب الوزير في رسالة موجهة إلى البرلمان الهولندي: «بموجب الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا»، موضحاً أن ملاك اليخوت ليسوا أشخاصا وردت اسماؤهم على قوائم العقوبات الأوروبية لكن نظرا إلى الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا.

وقال: «ملكية هذه اليخوت هي موضع تحقيق معمق أكثر»، مضيفاً: «علاقة أحد هذين اليختين مع شخص يرد اسمه على قوائم العقوبات الأوروبية هي موضع تحقيق».

وأكد هوكسترا أن الحكومة تشدد على أن احترام العقوبات وتطبيقها أهمية كبيرة، مبيناً أن أصولا بقيمة 516 مليون يورو وصفقات بقيمة 155 مليون يورو، جمدت في هولندا.

وبين اليخوت التي هي في طور البناء، يخوت فخمة يزيد طولها على 35 مترا، ويتم بناء هذه اليخوت في 5 ورش مختلفة لحساب مستفيدين روس فعليين.

وأعلنت دول أوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت مستهدفة بعقوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.