أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن المشاورات اليمنية في الرياض فرصة حقيقية للحل باليمن، موضحاً أن الهدنة فرصة مهمة ونادرة ومتاحة الآن لليمنيين وللمهتمين بتحقيق السلام لكنها تحتاج لدعم واحترام جميع الأطراف.

وقال غروندبرغ في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان، اليوم (الأربعاء)، إن الأيام الأولى في الهدنة هي الأهم وتحدد المسار إلى الأمام، مبيناً أن مسؤولية الحفاظ على الهدنة تقع بشكل مباشر على عاتق الأطراف اليمنية نفسها.

وأشار المبعوث الأممي إلى انخفاض كبير في العنف منذ بدء الهدنة، مستدركاً بالقول: «هناك تقارير عن أنشطة عدائية لا سيما حول مأرب»، منوهاً بأن هذه أول هدنة باليمن على مدى السنوات الست الماضية وهي لحظة ثمينة محفوفة بالمخاطر.

وأضاف: نادراً ما يصمد وقف إطلاق النار إذا لم يتم دعمه بإحراز تقدم على المسار السياسي، لافتاً إلى أن مشاوراته ستستمر مع الأطراف اليمنية حتى نهاية مايو لاستكمال الحوار والوصول لتسوية سياسية تنهي النزاع.

وشدد بالقول:«لا نستهين بالصعوبات التي يلاقيها السكان جراء إغلاق الطرق في تعز وأرسلنا الدعوات إلى الأطراف للاجتماع بخصوص فتحها»، مؤكداً أن قضية الأسرى على قائمة أولوياته ونعمل عليها بكل جد مع كل الأطراف.

وكان محافظ تعز نبيل عبده شمسان قد وجه خطاباً إلى المبعوث الأممي طالبه فيه بسرعة تنفيذ المبادرة الأممية ورفع الحصار عن مدينة تعز وأنهاء المعاناة وفتح الطرقات للمدنيين.