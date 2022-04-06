تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس (الثلاثاء).وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد استقبل ولي العهد في قصر بيان ظهر أمس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم له كتاب استقالة الحكومة.ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر حكومي قوله، إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب بتقديم استقالته إلى أمير البلاد.وأفاد المصدر بتوجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة. ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة «حدس». وأكد المصدر أن الحكومة لن تدخل جلسة اليوم (الأربعاء)، للتصويت على طلب طرح، حيث إن رئيسها الشيخ صباح الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام القادمة.من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس لن يعقد جلسة (الأربعاء) لتقديم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد كتاب استقالة الحكومة. وأضاف في تصريح صحفي: «أبلغت قبل قليل بتقديم رئيس مجلس الوزراء والحكومة استقالتهم إلى ولي العهد، وباعتذار الحكومة عن حضور الجلسة»، مبينا أن الاستقالة تحت نظر القيادة السياسية، والجميع واثق باتخاذهم القرار المناسب لما فيه مصلحة البلد، وبناء عليه لن تعقد جلسة الغد.