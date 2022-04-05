أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الاتهامات الموجهة لقوات بلاده في أوكرانيا غير صحيحة. وقال أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء): «نسمع أكاذيب كثيرة عن الجيش الروسي». وأضاف أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي في ماريوبول. وأفاد بأنه منذ بدء العملية العسكرية تم إجلاء نحو 600 ألف شخص من أوكرانيا نحو روسيا. وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة حول التطورات في أوكرانيا.وفي مستهل الجلسة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الحرب في أوكرانيا تشكل أخطر التحديات للنظام الدولي. وأكد أن الحرب أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح، وتسببت في ضرر كبير للاقتصاد العالمي خصوصا للبلدان النامية، ويجب أن تتوقف على الفور. وكشف غوتيريش أن أكثر من 1.2 مليار نسمة يواجهون ارتفاعا في تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة بشكل خاص.ومن المقرر أيضا أن يقود رئيس وفد محادثات السلام الأوكرانية، ديفيد أرخكاميا، المحادثات بشأن الضمانات الأمنية، وفقا لمرسوم وقعه زيلينسكي ونشر في الساعات الأولى من صباح (الثلاثاء).