بالتزامن مع فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على موسكو، توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج توغلًا روسيًا في شرق وجنوب أوكرانيا للسيطرة على دونباس بشكل كامل، مؤكدا أن موسكو لن تتخلى عن طموحاتها في هذا البلد.

وقال ستولتنبرج في تصريحات اليوم (الثلاثاء)، عقب اجتماع لوزراء خارجية الحلف، إن روسيا تحول تركيزها إلى شرق أوكرانيا.

وفي توقعه للأسوأ في الحرب الجارية، قال المسؤول الأوروبي، إن إعادة تموضع القوات الروسية سيستغرق أسابيع وبعدها سنرى هجومًا كبيرًا على أوكرانيا. وأفاد بأن القوات الروسية العائدة من الشمال سيعاد تسليحها لهجوم جديد في دونباس. ووعد بتوفير الناتو وحلفائه مزيدًا من الدعم العسكري لأوكرانيا، مع الاستمرار في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا. وأعلن أن الدول الأعضاء بالحلف تعتزم مناقشة إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات. ولفت الأمين العام للحلف الأطلسي إلى أن الناتو يهدف لمنع تطور النزاع خارج الحدود الأوكرانية، حتى لا يتحول إلى حرب بين روسيا والحلف.

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد سيفرض حظرًا على واردات الفحم من روسيا، بقيمة 4 مليارات يورو سنويًا. كما سيفرض حظرًا على الصادرات الروسية بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك أشباه الموصلات.

ويعتزم الاتحاد فرض عقوبات إضافية على واردات النفط الروسي، إضافة إلى منع السفن الروسية من الدخول إلى موانئه باستثناء المحملة بالمواد الغذائية والطاقة والمساعدات.