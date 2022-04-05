فيما عقدت لجان المشاورات لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء الحكومة الشرعية اليوم (الثلاثاء) للاطلاع على التحديات التي تواجههم والنجاحات التي تحققت طوال الفترة الماضية ومتطلبات المرحلة، دعت رابطة أمهات المختطفين اليوم (الثلاثاء) بسرعة إطلاق سراح أكثر من 500 مختطف يواجهون التعذيب الشديد والموت في سجون المليشيا.

وطالبت الرابطة في رسالة بعثتها إلى المشاركين في المشاورات اليمنية، برعاية من دول مجلس التعاون الخليجي، بالوقوف مع ذوي الأسرى والمختطفين وإعادة الحرية لأبنائهم التي سلبت دون وجه حق، مؤكدة على إحلال السلام وإطلاق سراح الأبناء وجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً ورد الاعتبار لهم.

ونقلت الرابطة عن والدة المخفي قسراً في سجون المليشيا محمد العلواني قولها قبل وفاتها: «إذا أفرجوا عن ابني محمد أبلغوه أني لم أتوقف يوماً عن البحث عنه ولم أسمح لليأس أن يتمالكني»، موضحة أن الأمهات توفين كمداً وقهراً جراء فقدانهن أبنائهن قتلى تحت التعذيب الشديد في المعتقلات ويواجهن الظلم.

وأشارت الرابطة في رسالتها إلى أن مئات اليمنيين ضحايا للاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري ومن خلفهم الآلاف من عائلاتهم قد عقدوا آمالهم على المتحاورين وعلى حسن نواياهم في تحقيق السلام لهم ولقلوب أمهاتهم وصغارهم، وللوطن كله، مبينة أن السلام يبدأ من تضميد قلوب الأمهات.