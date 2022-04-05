فيما أفاد أعضاء في لجان المشاورات اليمنية بوجود تحقيق تقدم كبير في الملفات المطروحة للبحث، لافتين إلى توافق على الكثير من القضايا المحورية والاقتراب من مناقشة المسودة النهائية، قدم سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر ملخصاً عن المشاورات اليمنية. وقال المنيخر في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس (الإثنين): نقف دائما إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية، معلنا أن الباب ما زال مفتوحا لمشاركة كل الأطراف اليمنية في المشاورات.ولفت إلى أن المشاورات تستهدف مشاركة جميع الأطراف اليمنية وتهدف إلى تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن، موضحاً أن الحكومة اليمنية لديها مخزون غذاء يكفي للشهور القادمة. وأضاف: لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي، ونهدف لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، مؤكدا أن اليمنيين مجمعون على تعزيز مؤسسات الدولة وهم يبحثون المعوقات ولم يبلغوا مرحلة الحلول بعد.وتابع: «ننظر إلى اليمن كمكون واحد، والمشاورات منحت اليمنيين منصة للحوار وهم قادرون على تطبيق ما يتفقون عليه في هذه المشاورات». وأكد وقوف مجلس التعاون الخليجي الدائم إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية، معلناً أن المشاورات ستختتم في الموعد المحدد لها.