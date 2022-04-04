رداً على مزاعم إبادة جماعية ارتكبها الجنود الروس في بلدة بوتشا الأوكرانية، شرع الاتحاد الأوروبي في الإعداد لعقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف قطاعي النفط والفحم، بحسب ما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (الإثنين)، فيما تواصل القوات الروسية عملياتها، إذ قصفت مطارا و13 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مجلس الأمن سينظر غدا (الثلاثاء) فيما وصفها بجرائم الحرب المرتكبة في بوتشا وبلدات أخرى، وأن هناك حزمة عقوبات جديدة على روسيا، لكنه اعتبرها غير كافية.

بدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الروسي في مدن أوكرانية بينها بوتشا، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يؤيّد فرض عقوبات أوروبية جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم. واعتبر أن ما حصل في بوتشا يتطلّب فرض «حزمة جديدة من عقوبات وتدابير واضحة جدا»، مضيفاً: «سننسّق مع شركائنا الأوروبيين خصوصًا ألمانيا في الأيام القادمة»، متحدثًا عن عقوبات فردية وتدابير تطال الفحم والنفط الروسيَّين.

ولا يزال عدد القتلى الإجمالي غير مؤكد، وقد عُثِر على جثث تعود إلى 410 مدنيّين في أراض بمنطقة كييف استعادتها القوّات الأوكرانيّة في الآونة الأخيرة من القوّات الروسيّة، وفق ما أعلنت النائبة العامّة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا (الأحد) وهو ما نفته موسكو، غير أن «واشنطن بوست» نقلت عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنهم طلبوا من محكمة الجنايات الدولية زيارة المقابر الجماعية في بوتشا.

بالمقابل، أمر كبير المحققين الروس بإجراء تحقيق رسمي في استفزازات أوكرانيا، بعد أن اتهمت موسكو بقتل مدنيين في بلدة بوتشا.

وقال السفير الروسي بواشنطن: «قواتنا غادرت بوتشا في 30 مارس والآن أظهرت كييف لقطات مثيرة لتشويه سمعة روسيا»، فيما ذكر وزير الدفاع الأوكراني أنه تم تحرير منطقة كييف بعد 39 يوما من صد تدخل روسي واسع النطاق.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إسقاط 147 طائرة، و134 مروحية روسية، ومقتل 18 ألفا و300 عسكري روسي منذ بدء الحرب.

من جهة أخرى، أكدت الرئاسة الروسية ثقتها في أن تحقق العملية العسكرية في أوكرانيا أهدافها بالكامل، مبدية أملها في التوصل إلى اتفاقات عبر المفاوضات. وأعلنت استهداف مطار بولوفوي في مقاطعة ميكولايف الأوكرانية بصواريخ، ما أسفر عن تدمير 3 مروحيات عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: إن القوات الجوية الروسية استهدفت عدة مواقع تابعة للجيش الأوكراني، ومنها في بلدة ليسيتشانك، حيث تم القضاء على مجموعة تعمل ضمن اللواء اللوجستي المسؤول عن العربات والدبابات العسكرية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن شحنات من المساعدات العسكرية وصلت إلى أوكرانيا خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أن واشنطن تمدّ كييف بصواريخ جافلين وستينغر، وغيرها من المعدات العسكرية.