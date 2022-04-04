رفض الكرملين الادعاءات الأوكرانية في قضية بوتشا، وقال إن الحقائق والأحداث الزمنية تخالف رواية كييف. ودعا في أول رد فعل اليوم (الإثنين) إلى مناقشة الأحداث في بوتشا على مستوى دولي، مضيفاً أن الخبراء وجدوا دلائل على تزوير وتلفيق الفيديوهات المتعلقة بأحداث المدينة.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله: «إن الرواية الأوكرانية لما حدث في بلدة بوتشا هجوم مزيف يهدف إلى تقويض موسكو».

وقال لافروف إن صور الجثث «مسرحية»، وإن الرواية الأوكرانية الزائفة للأحداث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل دول غربية وكييف. ودعا لافروف بريطانيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بعد أن رفضت طلبا روسيا لعقد اجتماع بشأن بوتشا.

من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائل أوليانوف اليوم إن بريطانيا بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي رفضت عقد اجتماع عاجل ومفتوح للمجلس طلبته موسكو لمناقشة أحداث بوتشا. واعتبر قرار رفض الاجتماع بأنه أمر «غير مسبوق»، وتساءل «ما الذي يخشونه؟». واستنكر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف ما سمّاه تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

واتهم في تصريح لمجلة «نيوزويك» نظام كييف بأنه يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبها.