من المقرر أن تستأنف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا غداً (الإثنين)، بحسب ما أفاد مفاوض روسي اليوم (الأحد). ونفى المفاوض الروسي وجود مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير. ولفت إلى أن موقف موسكو من مسألتي شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير. وأعرب الكرملين عن أمله في التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا كنتيجة للمحادثات. وقال إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها، وتوقع حوارا مع أوروبا آجلا أو عاجلا بعيدا عن موقف واشنطن. ويزور مسؤول في الأمم المتحدة موسكو، (الأحد)، سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية"، في وقت أسفرت الحرب حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى وشردت أكثر من 4.1 مليون أوكراني خارج بلادهم.من جهته، شكك حلف شمالي الأطلسي (الناتو) في حقيقة الانسحاب الروسي من محيط العاصمة الأوكرانية كييف. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مقابلة مع شبكة سي. إن. إن الأمريكية اليوم: «إن سحب روسيا للقوات من كييف ليس انسحابا حقيقيا وإنما إعادة نشر للقوات يمكن أن يتبعها مزيد من الهجمات».وأضاف ستولتنبرغ أنه «ليس متفائلًا جدًا» بشأن ما تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف.