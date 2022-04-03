أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم (الأحد) مقتل 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وإصابة 9 آخرين.

وأفادت الشرطة في بيان على «تويتر» بأنها حددت ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم 6 لقوا حتفهم، مؤكدة أنها أغلقت المنطقة وكثفت وجودها بمحيط موقع الحادثة.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية خلال أسبوع بعد أن أطلق مسلح النار الأربعاء الماضي على 5 أشخاص على الأقل في محطة وقود في مدينة أوروفيل بولاية كاليفورنيا في وقت يتزايد الجدل حول السيطرة على الأسلحة بالولايات المتحدة.