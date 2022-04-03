اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جهات - لم يحددها - بممارسة تضليل ممنهج وخطر على البلاد. وقال خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الضباط اليوم (الأحد) «إن القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب والجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا»، مؤكدا أنه لا تفريط في الوطن وأن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة يرتضيها الشعب كافة.

وخاطب البرهان الضباط الجدد قائلا: «أنتم تنضمون إلى ميادين العمل في أوقات صعبة تمر بها البلاد والقوات المسلحة التي تواجه الكثير من الشائعات والتلفيق والكذب».

ودعا القائد العام للقوات المسلحة أفراد الجيش إلى عدم الانسياق وراء هذا التضليل الممنهج، وأن جهات محددة ومعروفة لفظها الناس، لأنها لا تريد خيرا للبلاد، وراء كل ذلك.