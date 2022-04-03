بعد ساعات من إسقاط البرلمان مشروع قرار لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم (الأحد) حل البرلمان بناء على طلب رئيس الحكومة عمران خان، داعياً لانتخابات مبكرة في غضون 90 يوما.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة بعد رفض المجلس مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحي من قوى خارجية، فيما ذكر وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري أن الرئيس حل الحكومة أيضا.

وألغى البرلمان الباكستاني مشروع قرار للتصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان، في خطوة مفاجئة استندت إلى المادة الخامسة من الدستور.

وأكد نائب رئيس البرلمان قاسم سوري الموالي لرئيس الوزراء في مطلع الجلسة أن مذكرة حجب الثقة هذه مخالفة للدستور، معلناً رفضها وبعد دقائق قال خان في كلمة بثها التلفزيون العام إنه يطلب من رئيس البلاد عارف علوي حل البرلمان، مضيفاً: «سنوجه نداء إلى المواطنين وننظم انتخابات ونترك القرار للأمّة».

وانشق أكثر من 12 نائبا من حركة إنصاف فيما قيادة الحزب تحاول منعهم من التصويت من خلال إجراءات قضائية.

ودعا خان أنصاره للنزول إلى الشارع الأحد والتظاهر سلميا اليوم احتجاجا على ما وصفه بأنه مؤامرة مدبرة في الخارج لطرده من السلطة، قائلاً: «أريدكم أن تحتجوا جميعا من أجل باكستان حرة ومستقلة».

ووصف معارضيه بأنهم لصوص وجبناء وأنه لا يزال يملك أوراقا في يديه لهزيمتهم أمام البرلمان، وذلك بعد أن طالبت المعارضة بجلسة برلمانية لحجب الثقة عن خان بعد أن اتهمته بعدم قدرته على معالجة ملفي الاقتصاد والسياسة الخارجية.