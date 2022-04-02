رحَّبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء هدنة ووقف جميع أشكال العمليات العسكرية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن قبول الهدنة، مؤكدةً دعمها جميعَ الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص؛ لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الإمارات أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددةً التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.