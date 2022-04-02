فر أكثر من 4.1 مليون أوكراني منذ بدء الحرب في 24 فبراير؛ وهو أعلى معدل لجوء داخل أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 4 ملايين و137 ألفا و842 لاجئا أوكرانيا على موقعها المخصص لهذه الأزمة اليوم (السبت) بزيادة نحو ٣٥ ألف عن حصيلة نشرتها الجمعة. ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية «1939-1945»، فيما كان 90% من الذين فروا من أوكرانيا نساء وأطفالا.



وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو مليوني طفل بين الفارين من جحيم الحرب في أوكرانيا، وتقدر المنظمة أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا، البالغ عددهم 7.5 مليون هم نازحون أو لاجئون، فيما تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 6.5 مليون.

واضطر أكثر من 10 ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة، أو بحثا عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.