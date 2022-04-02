رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة توافق أطراف النزاع في اليمن والهدنة لمدة شهرين تبدأ اليوم، وقابلة للتجديد بموافقة الأطراف.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد الخطوة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط جميع الفاعلين في المشهد اليمني -بدعم من المجتمع الدولي- في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

وجددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.