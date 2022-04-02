رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، والتي دخلت حيز النفاذ اليوم (السبت)، وتستمر شهرين.

وأكد أبو الغيط أن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمي من سكان اليمن، الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، معربًا عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.

وناشد جميع الأطراف المنخرطة في النزاع في اليمن باحترام الهدنة الإنسانية، وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، ووقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية، حتى يحصل الشعب اليمني على فرصة لالتقاط الأنفاس، وبما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عمليها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

فيما دعت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري جميع القوى السياسية والشعب اليمني للعمل على إعلاء المصالح العليا للوطن، من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار داخل جميع أنحاء اليمن.

ودعت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم المجتمع الدولي مواصلة جهوده من أجل دعم ومساندة دولة اليمن في مواجهة المليشيات الإرهابية التي تهدد المنطقة، مؤكدة أهمية البيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين.

ونوه رئيس لجنة الشؤون العربية يسرى المغازي بأهمية التعاون بين كل القوى السياسية المحببة للسلام إلى التعاون في ما بينهم، لإعلاء كلمة الوطن، وخروج البلاد من الأزمات السياسية التي تمر بها، مثمناً دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الداعي إلى خروج اليمن من كبوتها.

وتوقع المغازي أن تسهم هذه الهدنة الأممية في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.