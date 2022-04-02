يتوجه وفد وزاري من جامعة الدول العربية إلى العاصمة الروسية موسكو (الإثنين)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم (السبت) بأن الوفد سيجري مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل للأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة، خصوصا على الصعيد الإنساني.

فيما أوضح بيان للسفارة الروسية بالقاهرة أن الوفد يضم وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان، وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الخاصة بأوكرانيا، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وكانت جامعة الدول العربية شكلت مجموعة اتصال لمتابعة تداعيات الحرب في أوكرانيا والمساهمة في حلحلة الصراع المحتدم هناك. وأعرب مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة المهمة من العالم.

وأوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، وتكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.