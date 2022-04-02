أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم (السبت) عن ترحيب بلادها بإعلان المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ عن التوصل الى هدنة في اليمن لمدة شهرين، يتم خلالها وقف كافة العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية اليمنية.

وثمنت وزارة الخارجية تجاوب قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والأطراف اليمنية مع مساعي المبعوث الأممي، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول الى حل سياسي شامل.

وأعربت وزارة الخارجية عن أملها بأن تشكل هذه الخطوة المهمة فرصة لوقف الحرب في اليمن والتوصل الى تسوية سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، وعودة الأمن والاستقرار والسلام الى اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن بالتوصل إلى هدنة ووقف العمليات العسكرية لمدة شهرين في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية السعودية حسب الترتيبات التفصيلية المعلنة من المبعوث الخاص وبرعاية الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم دعم دولة الكويت الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية مثمنة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لليمن في التوصل إلى هذه الهدنة التي تأتي متوافقة مع المبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية في مارس 2021 وقرار التحالف العربي بالتجاوب السريع مع الهدنة المعلنة.

وشددت الوزارة على أهمية هذه الخطوة في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية للدخول في المشاورات السياسية وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأعربت وزارة الخارجية عن أمنيتها بنجاح تلك الجهود وبما يحقق أمن وسيادة اليمن وطموحات شعبه والاستقرار في المنطقة.