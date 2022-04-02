فيما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ هدنة إنسانية لمدة شهرين وسط ترحيب تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية، عمدت مليشيا الحوثي إلى فرض مبالغ مالية على كل فرد يمني تصل إلى 700 ريال يمني، مدعية أنها زكاة، على رغم الأزمة الإنسانية الطاحنة، في تأكيد على نهجها غير الإنساني الهادف إلى استنزاف المدنيين وتجويعهم.

وكشفت مصادر إعلامية يمنية أن مليشيا الحوثي فرضت على كل فرد مبلغ 700 ريال يمني (5 ريالات سعودية) لصالحها مع دخول رمضان بعد أن كانت العام الماضي 500 ريال يمني، وألزمت المليشيا مكاتبها ومشرفيها بحصر عدد أفراد الأسر وإجبارهم على دفع المبلغ عن كل فرد.

وقال رئيس المكتب السياسي قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح: «كل إجراء يخفف من معاناة الناس ويخدم مصالح المواطنين فإننا معه ونؤيده»، مضيفاً: «معركتنا مع الحوثي هي بالأساس للدفاع عن الناس ودولتهم ومؤسساتهم الخدمية الوطنية سواء بالجبهات أو في المشاورات بالحرب أو بالسلم والأهم هو الناس ومصالحهم الفردية والجماعية».

وندد الصحفي اليمني مصطفى القطيبي بممارسات المليشيا الحوثية على رغم الأزمة الإنسانية، مطالباً المبعوث الأممي بالعمل لإنهاء معاناة المدنيين والابتزاز الذي يتعرضون له سواء داخل مناطق الحوثي أو على المعابر والطرقات.

وقال: «يجب أن تتضمن مبادرة الأمم المتحدة فتح مطار تعز لأهميته الإنسانية في خدمة نحو 10 ملايين يمني في محافظتي تعز وإب وباقي المحافظات الوسطى وفتح الطرقات بين تعز والحديدة وتعز وعدن وإب والضالع وإب وغيرها من الطرقات لتسهيل حركة الناس والتجارة وتخفيف معاناتهم».

وقال الكاتب الصحفي سام الغباري «إن الهدنة تؤكد فشل المليشيا في الحشد ونفور الناس عنها، فلا تظنوا أن الإنسانية تدفقت فيهم فجأة، بل إنه واقعهم المرير الذي دفعهم للهدنة».

وطالب عدد من اليمنيين بضرورة أن تتضمن الاتفاقيات صرف مرتبات الموظفين المتوقفة خصوصاً مع شهر رمضان، إذ قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أحمد دويد: «وافق الجميع على دخول المشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء لكنهم لم يتطرقوا إلى مرتبات الموظفين الذين يواجهون القهر والجوع والموت والمرض».

بدوره، قال المحلل السياسي اليمني عبدالكريم المدي: «رغم أننا ‏لا نثق بأي وعود من الحوثي لأنها مليشيا قائمة على الكذب والمغالطة والطغيان لكننا في كل الأحوال ندعم الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة ونطالب بإطلاق جميع الأسرى وننتظر مخرجات المشاورات اليمنية ومدى التزام الحوثي بالهدنة»، مؤكدا أن الشعب اليمني والعالم هما الحكم.