في اليوم الـ38 للحرب، أفصحت روسيا وأوكرانيا اليوم (السبت) عن أرقام جديدة خاصة بالحرب التي انطلقت في 24 فبراير الماضي. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي باستهداف مطارات عسكرية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة.وأعلنت تدمير مستودعات الوقود في مصفاة كريمنشوك، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، مؤكدة أن المستودعات كانت تقوم بإمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية. وأسقطت القوات الروسية ليلا مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) و67 منشأة عسكرية أوكرانية. وأوضحت الوزارة أن قوات تابعة لإقليم دونيتسك الانفصالي تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد القوات الأوكرانية. وأضاف البيان أن القوات دمرت 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة.من جهتها، أعلنت أوكرانيا أن نحو 158 طفلا قتلوا وأصيب أكثر من 254 آخرين منذ العملية الروسية، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأوكراني على فيسبوك.وقال تقرير لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية: «هذه البيانات ليست نهائية ويتم التحقق منها في المناطق المحتلة مؤقتا، وتحديدا في مدينة ماريوبول وداخل مناطق معينة في كييف وشيرنيهيف ولوهانسك».وتضررت 869 مؤسسة تعليمية في الهجمات والقصف الروسي، من بينها 83 أصابها دمار شامل في البلاد، بحسب التقرير. وأكد التقرير أن أضرارا لحقت بأكثر من 80 مؤسسة خاصة بالأطفال بما في ذلك مستشفيات ومدارس للموسيقى ومؤسسات رياضية وأخرى للتأهيل ومراكز شباب ومكتبات.وكانت المخابرات العسكرية البريطانية أعلنت أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط العاصمة كييف. وأكدت في نشرة دورية أن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع. وتحدثت أنباء عن اتفاق بين كييف وموسكو بشأن فتح 7 ممرات إنسانية اليوم لإجلاء المدنيين.