أعلن البيت الأبيض، (الجمعة) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالإعلان عن هدنة شهرين في اليمن.

وقال بايدن «أنا مدين للدور القيادي للسعودية وسلطنة عمان لإنجاح الهدنة قبل حلول شهر رمضان».

كما أضاف «حان الوقت للتوصل لتسويات سياسية لتحقيق سلام دائم في اليمن»، مشددا على ضرورة الالتزام بالهدنة وإنهاء الحرب في البلاد.

وتابع «أشكر الحكومة اليمنية على الثقة التي وضعتها في الوساطة الأممية للتوصل للهدنة».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ الجمعة 1 أبريل، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.

وأضاف في بيان، أن الأطراف وافقت أيضاً على دخول سفن الوقود لميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء.

كذلك، أوضح أن الأطراف وافقت على الاجتماع لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.