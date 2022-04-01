فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها على الإنترنت اليوم (الجمعة) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية في أعقاب سلسلة إطلاق صواريخ في الآونة الأخيرة من قبل بيونغ يانغ.وأفادت الوزارة بأن العقوبات تستهدف الوزارة المكلّفة بتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات و4 من فروعها.وكانت كوريا الشمالية قالت الأسبوع الماضي إنها اختبرت نوعًا جديدًا وقويًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ووضعت بذلك نهاية للحظر الاختياري الذي فرضته على نفسها لإجراء التجارب بعيدة المدى منذ عام 2017، وأثارت التجرية إدانات دولية.وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أخيرا إن بلاده ستواصل تطوير «قدرات هجومية قوية» وتعزيز قواتها الاستراتيجية، متعهدا ببناء قوة عسكرية «ساحقة» ولا يمكن وقفها.ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن كيم أضاف: «فقط عندما يكون المرء مجهزا بقدرات هجومية هائلة وبقوة ساحقة لا يمكن لأحد وقفها يمكن للبلاد احتواء كل التهديدات والابتزاز من الإمبرياليين والسيطرة عليها».ولفت إلى أن «الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات سيجعل العالم بأسره يدرك قوة قواتنا المسلّحة الاستراتيجية»، مشددا على أن البلاد «مستعدة الآن لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين».