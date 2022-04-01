أعلنت وزارة الخارجية اليمنية إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة. وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في بيان اليوم (الجمعة) إنه تلقى توجيهات واضحة من الرئيس عبد ربه منصور هادي للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء اليمن التي تسببت بها مليشيا الحوثي.وأضاف: «هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أية جهود تخفف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة شهر رمضان».وتفرض الحكومة اليمنية إجراءات قانونية على دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة، عقب تعطيل مليشيا الحوثي اتفاقا وقعته مع الشرعية برعاية الأمم المتحدة ويقضي بتخصيص إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين قبل أن تنقلب عليه المليشيا وتنهب 72 مليار ريال يمني من عائدات السفن.وتجيء تسهيلات الحكومة اليمنية استجابة لجهود أممية ودولية بهدف تثبيت هدنة رمضانية بالتزامن مع المشاورات اليمنية التي تجرى في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.