أعلن الحاكم الإقليمي في كييف أولكسندر بافليوك، أن القوات الروسية تواصل الانسحاب من شمال العاصمة الأوكرانية باتجاه بيلاروسيا، لافتاً إلى أنها غادرت منطقة هوستوميل التي تضم مطاراً. فيما أفاد حاكم منطقة شيرنيهيف الواقعة شمال البلاد فياتشيسلاف تشاوس أن القوات الروسية انسحبت من المنطقة، إلا أنه أوضح أن بعضها لا يزال هناك. وأضاف في كلمة مصورة أن الضربات الجوية والصاروخية ما زالت واردة الحدوث في المنطقة.. لا أحد يستبعد هذا.وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن القوات الأوكرانية شنت هجمات مضادة في محيط العاصمة مستعيدة عدداً من المناطق.وتعرضت تشيرنيهيف وكييف خلال الأيام الماضية لضربات جوية وصاروخية متواصلة على الرغم من الإعلان الروسي بتقليص النشاط العسكري في هاتين المنطقتين، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن موسكو تعيد تموضع قواتها لإعادة تجميع صفوفها وإعادة إمداد قواتها وإعادة انتشارها لشن هجوم مكثف في الجزء الشرقي من البلاد، وربما على العاصمة أيضاً.يذكر أن روسيا تعهدت، الثلاثاء الماضي، بالحدّ بشكل جذري من نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشيرنيهيف، لافتة إلى تركيزها حالياً على إقليم دونباس، حيث تقع المنطقتان الانفصاليتان دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد، إلا أن العديد من الدول الغربية شككت بهذا الإعلان مرجحة شن هجمات جديدة قريباً.