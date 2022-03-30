أدان البرلمان الأوروبي الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي على البنى التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 25 مارس 2022، الذي ضرب منشأة أرامكو في جدة، والهجمات التي استهدفت منشأة لتخزين خزانات الوقود بالقرب من مطار أبو ظبي في يناير 2022م، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وعبرت رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان في بيان اليوم (الأربعاء) في بروكسل عن إدانة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في المجلس التشريعي الأوروبي، مشددة على أن الهجمات الأخيرة تزيد من خطر زيادة حدة الصراع في اليمن وتقوض الجهود الجارية لإنهاء الحرب.

وفي هذا الصدد، رحبت بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة مؤخرًا عن وقف إطلاق النار من جانب واحد لتسهيل جهود صنع السلام خلال شهر رمضان المبارك.