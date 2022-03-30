قال النائب اليمني مفضل العبارة إن قاعة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي جمعت كل ألوان الطيف السياسي اليمني بمختلف مسمياتهم واتجاهاتهم السياسية باستثناء الحوثيين الذين للأسف أبوا إلا أن يشذوا عن الإجماع اليمني ويرفضوا كل الدعوات العربية والدولية الصادقة للسلام..

وأضاف العبارة لـ «عكاظ» بمناسبة بدء مشاورات السلام اليمنية برعاية مجلس التعاون: «الحوثيون أكدوا فعلا أنهم حركة إرهابية لاتؤمن بالسلام وإنما تقوم بتنفيذ أجندة إيرانية تستهدف قتل اليمنيين، وتسعى لتفحير الإوضاع في اليمن وفي منطقة الجزيرة والخليج خدمة لمشروع طهران التوسعي الإرهابي».

وتابع: «عزوف الحوثيين عن السلام يزيد اليمنيين حرصا على تحقيق وحدة الكلمة لتجنيب بلادهم المزيد من الدمار والذي تسبب به المشروع الحوثي في اليمن».

واختتم العبارة حديثه: «ترتيبات جيدة حظيت بها جلسات مشاورات السلام اليمنية من قبل الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، وليس غريبا عليهم ذلك، لاسيما أن المشاورات تنعقد في عاصمة العروبة والإسلام الرياض».