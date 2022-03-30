قدرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هربا من الحرب بأكثر من 4 ملايين نسمة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها اليوم (الأربعاء): إن نحو 4.019.287 أوكرانياً فروا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير. وأفادت بأن أكثر من مليونين و300 ألف من هؤلاء اللاجئين الأوكرانيين توجهوا غرباً إلى بولندا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في أيرلندا أن تكلفة استضافة بلدان الاتحاد الأوروبي للاجئين الأوكرانيين قد تصل إلى 5 مليارات يورو.

ويمثل تخطي عدد اللاجئين الـ4 ملايين أكبر أزمة لاجئين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت فرق الإغاثة الميدانية أن تدفق اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى دول الجوار تراجع في الأيام الأخيرة، إذ ينتظر كثيرون تطورات الحرب. فيما بلغ عدد النازحين داخل أوكرانيا نحو 6.5 مليون شخص.