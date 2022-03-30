أعربت رئيسة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المانحين ودعم سياسة الإصلاح أفراح الزوبة عن شكرها لمجلس التعاون الخليجي على جهوده في دعم اليمن، موضحة أن أكثر من 30 مليون يمني يعيشون ظروفاً صعبة والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وقالت الزوبة في افتتاح المشاورات اليمنية في الرياض: «يجب العمل على وقف الكارثة الإنسانية التي أحرقت حاضر اليمن»، مضيفة: «نعول على أشقائنا في دول الخليج لدعم اليمن اقتصادياً»، مشيرة إلى أن الشعب يترقب توحيد الصف ونبذ الفرقة في نتائج هذه المشاورات.

ودعت رئيسة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المانحين المشاركين في المشاورات تغليب مصلحة اليمن على أي مصالح شخصية، والعمل للوصول إلى سلام حقيقي ودائم يرتكز على المرجعيات والمواثيق الدولية.