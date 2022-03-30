حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا من تعرضهم للاعتقال، مجدّدة مناشدتها للأمريكيين عدم السفر إلى هناك، وأولئك الموجودين مغادرتها فورا.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم (الأربعاء): إنّ هناك إمكانية لتعرّض أمريكيين للمضايقة من قبل قوات الأمن الروسية، بما في ذلك الاعتقال بسبب موقف واشنطن من العملية الروسية في أوكرانيا.ويأتي التحذير بعدما تعرّضت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير للاحتجاز في روسيا لأكثر من شهر. وقالت الجمارك الروسية إن غرينر أوقفت في 17 فبراير الماضي في مطار قرب موسكو بتهمة حيازة زيت القنب في عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية كانت في حقيبتها.وتواجه اللاعبة التي تُعتبر من بين الأفضل في العالم عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 سنوات. ولم تعلن موسكو احتجاز غرينير إلا في 5 مارس.وتخشى واشنطن من أن تستخدم موسكو هذه اللاعبة أداة ضغط في التوتر الذي ارتفعت حدّته بين الولايات المتحدة وروسيا منذ العملية الروسية في الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير.وفي 23 مارس تمكّن مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو من مقابلة غرينير للمرة الأولى منذ احتجازها ووجدها بـ«صحة جيدة».