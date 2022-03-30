أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركنغ أن اليمن سيتعافى بدعم دول الخليج، مشيداً بجهود مجلس التعاون الخليجي، داعياً الأطراف اليمنية إلى التوصل إلى حل سلمي شامل.

وأعلن المبعوث الأمريكي أن بلاده تدعم توصل الأطراف اليمنية إلى حل سلمي شامل، موضحاً أن المشاورات اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا.

ودعا ليندركنغ في كلمته أثناء افتتاح المشاورات المانحين لمساعدة الشعب اليمني وتشجيعهم على العمل مع الأمم المتحدة لترجمة وعود تحقيق السلم على أرض الواقع، موضحاً أن اليمنيين يعيشون ظروفاً صعبة وعلى المجتمع الدولي تقليل معاناته.

وقال المبعوث الأمريكي: «المشاورات الجارية في الرياض فرصة مواتية لحل الأزمة ومهمة من أجل حوار شامل بين اليمنيين، لاسيما بعد كل هذه السنوات من الحرب».

وأشار المسؤول الأمريكي إلى دعم بلاده بقوة لاقتراح الأمم المتحدة للهدنة، التي ينبغي أن تكون خطوة أولى نحو وقف إطلاق نار شامل، مطالباً بسماع كافة الآراء اليمنية التي تؤدي بنا إلى حلول للأزمة.

وأضاف المبعوث الأمريكي: لا يزال هناك فرصة لنعمل من أجل تحسين حياة الشعب اليمني، وتقديم المساعدات الإنسانية، معرباً عن تطلع الولايات المتحدة مع القادة اليمنيين إلى خطوات حقيقية في تقدم الحوكمة، وتوفير الفرص الاقتصادية والقضاء على الفساد، مع الاستمرار في تشجيع المانحين لدعم الشعب اليمني.

وتوجه المبعوث الأمريكي إلى اليمنيين بالقول: «يجب أن تحددوا مستقبلكم»، متمنياَ محادثات ناجحة على مدار الأيام القادمة.