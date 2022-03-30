أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف عملياته العسكرية داخل اليمن وحرصه على إنجاح المشاورات، داعياً كل الفرقاء للانخراط بالمشاورات لتحقيق السلام.

وقال طه في كلمته أثناء افتتاح المشاورات اليمنية اليوم (الأربعاء): «من حق الشعب اليمني أن يتطلع للعيش الكريم وأن ينعم بالأمن والاستقرار اليمنيين والمستقبل الأفضل» موضحاً أن المشاورات اليمنية فرصة تاريخية لليمنيين

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله بأن تساهم في تقريب المواقف بين اليمنيين، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو السلام وعلى الجميع أن يتمسك بها.

وقال طه إن منظمة التعاون الإسلامي تثمن هذه المبادرة التي تترجم حرص مجلس التعاون الخليجي الذي بذل منذ بداية الأزمة اليمنية جهوداً حثيثة ومساعي مقدرة لمواصلة الإسهام في حل هذه الأزمة، مشدداً.

ويعول اليمنيون على هذه المشاورات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي من أجل تشكيل تحول مهم لبناء كتلة تاريخية ووطنية تمثل مركز الثقل في إنقاذ اليمن على خطى مسارات السلام وصولا إلى بناء الدولة الحديثة.

وتشمل مشاورات الرياض 6 محاور، وتركز أجندة المشاورات التي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، على المحاور السياسية، والاقتصادية والتنموية، والأمنية ومكافحة الإرهاب، والإغاثية والإنسانية، والاجتماعية، والإعلامية.