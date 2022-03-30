أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرندبرغ أن الرياض قادت حوارات يمنية أدت إلى نتائج إيجابية، مشيداً بجهود مجلس التعاون الخليجي للتوصل لحل شامل للأزمة اليمنية وقال جرندوبرغ في كلمته في المؤتمر اليوم (الأربعاء): «إن التعاون مع المنظمات الإقليمية سيسهم في حل أزمة اليمن»، مضيفاً: «نحن بحاجة لكل دعم ممكن يوصل إلى حل شامل في اليمن».

وأشار إلى أن خسائر اليمنيين ضخمة بسبب الحرب المستمرة وأن الشعب يريد سلاما عادلا ومستمرا، داعيا إلى ضرورة تحديد الأهداف بعيدة وقريبة المدى لعملية السلام في اليمن لضمان نجاحها..

وحذر المبعوث الأممي من أنه في حال استمر الصراع اليمني، فسيكون له تأثير غير محدود على الشعب، مضيفاً: «اليمنيون أكدوا للأمم المتحدة رغبتهم في إنهاء الحرب».

وشدد على أن الشعب اليمني يحتاج إلى إجراءات عاجلة لتخفيف آثار الحرب، وطريق واضح، ولهذا لا بد أن نتوصل إلى حل سياسي، مشيراً إلى أن الهدنة ستسمح بتقديم المساعدات للشعب اليمني، معلناً إطلاقه مبادرة للتعريف بالطريق الذي ينهي النزاع.

ولفت إلى أن تطوراً إيجابياً حدث قبل بدء المشاورات، متمنياً نجاح الاجتماعات والتوصل لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ونجاح جهود مجلس التعاون الخليجي في إنهاء الأزمة اليمنية.

وتستمر جلسات الحوار والمناقشات حتى يوم الخميس 7 أبريل، إذ تستعرض تقارير المحاور التي نوقشت في الجلسات وتعرض أهم نتائج المشاورات قبل تبني المخرجات وإقرارها من قبل المشاركين، ومجلس التعاون الخليجي المشرف عليها.