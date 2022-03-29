بعد نحو 4 ساعات من الحوار، انتهت جولة اليوم الأول من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، في وقت أعلنت موسكو انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية، ويتوقع أن تستأنف الجولة الثانية غدا (الأربعاء). وقالت السفارة الأوكرانية في تركيا اليوم (الثلاثاء)، إن الاجتماع بين المفاوضين الأوكرانيين والروس انتهى دون الكشف عن أي نتائج من الجولة الأولى.

وقال مفاوض أوكراني عقب تعليق المفاوضات، إن وفد بلاده اقترح ضمانا أمنيا جديدا، إذا تمت الموافقة عليه ستوافق كييف على الوضع المحايد، مضيفا أن إسرائيل وبولندا وكندا وتركيا قد تكون بين الدول الضامنة بموجب النظام المقترح.

وأكد أن هناك حاجة لتحقيق سلام على كامل أراضي أوكرانيا، لدخول أي اتفاق نهائي مع روسيا حيز التنفيذ، بما في ذلك وضع شبه جزيرة القرم على مدى 15عاما القادمة.

فيما وصف رئيس وفد التفاوض الروسي المفاوضات مع أوكرانيا بأنها كانت بناءة، وأوضح أن موسكو ستدرس مقترحات كييف وستطلع الرئيس فلاديمير بوتين عليها، وعندما يتم إعداد نص الاتفاق يمكن عقد لقاء بين رئيسي البلدين.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، اكتمال الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعمليات العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القادم هو التركيز على «تحرير دونباس»، شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الوزير قوله في اجتماع مع قيادات عسكرية روسية، إنه تم الانتهاء من المهمات الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا، بوجه عام.

وأضاف أنه جرى خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، ما يسمح لنا -يقول الوزير الروسي- بتركيز الاهتمام والجهود لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس، لافتا إلى أن «القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار جسيمة ونظام الدفاع الجوي الأوكراني تم تدميره عمليا».