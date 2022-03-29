جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التأكيد على أنه سيبقى في منصبه لتجنب إعطاء أي مبرر لتعطيل الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم.

وقال ميقاتي في تصريحات بثها التلفزيون اللبناني خارج جلسة للبرلمان اليوم (الثلاثاء): في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها، نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية.

وأضاف أنه "بدل أن نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الأزمة، نرى تهجما لا فائدة منه، وبالأمس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة منها، فقلت لم لا، طالما أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود".

وشدد على أنه لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة، الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعا لإيجاد الحلول، فلا يمكننا الخروج من الأزمة.

واعتبر رئيس الوزراء أنه من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الاقتراع، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة.

وتأتي تصريحات ميقاتي على خلفية هجوم استهدفه، أمس (الإثنين)، من قبل عدد من النواب اللبنانيين بسب مشاريع مالية تقدمت بها الحكومة لإقرارها بمجلس النواب.