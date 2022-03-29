ذكر موقع صحيفة المشهد اليمني، أن نقطة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية أوقفت ثلاثة من قيادات مجلس تنسيق المنظمات المدنية، أثناء مرورهم بمحافظة إب وسط اليمن، في طريقهم إلى المناطق التابعة للحكومة الشرعية ومنها إلى السعودية للمشاركة في المشاورات اليمنية في الرياض.

وأضاف الموقع أن المليشيا اختطفت كلاً من: الدكتور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، والدكتور أنور شعب، وعبدالرحمن العلفي، أثناء مرورهم بنقطة للمليشيا في محافظة إب وهم طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن ومنها إلى العاصمة السعودية، لحضور المشاورات التي ترعاها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.