كشفت مصادر حقوقية موثوقة لـ«عكاظ» تزايد الاختطافات والمداهمات في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وآخرها اختطاف محام من قبل عناصر مسلحة تابعة لنجل مؤسس المليشيا علي حسين بدر الدين الحوثي.

وأفادت المصادر بأن مليشيا حوثية أوقفت سيارة المحامي مالك أحمد سعيد القدسي في شارع 24 وسط العاصمة صنعاء ونقلته إلى جهة مجهولة، مبينة أن هناك حالة غضب في أوساط المحامين ونقابتهم في صنعاء التي وصفت العمل بالإجرامي والخارج عن القانون، محملة المليشيا المسؤولية عن حياة المحامي.

وداهمت مليشيا الحوثي مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومسجدا للنساء في مديرية الرضمة بمحافظة إب وأغلقتهما تحت مبرر عدم اعتماد تدريس كتيبات طائفية من مؤلفات مؤسس المليشيا وأخرى إيرانية تعود لحوزات «قم»، متهمين القائمين على المدرسة والمسجد بالأعداء والمغرضين.

وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي أحمد السراجي المعين مشرفاً ثقافياً للمليشيا في المديرية توعد من يحاول فتح المدرسة والمسجد بالسجن والتصفية.

وكانت مصادر حقوقية أكدت تصفية المختطف بكيل عبدالرحمن المعبري داخل السجن المركزي بعد تعرضه لحالة تسمم غذائي حاد ورفض إدارة السجن إسعافه، مبينة أن أسرة الضحية تتهم قيادات المليشيا بتصفيته داخل السجن.