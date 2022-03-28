حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوات الأمنية من حقول الألغام السياسية. وطالب الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم (الإثنين) القوات الأمنية بالتزام الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية. وشدد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على «ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي»، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب الكاظمي خلال الاجتماع بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهماتهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب. وشدد على أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز.

وجدد التأكيد على الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة.