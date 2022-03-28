شرعت النيابة العامة المصرية في تحقيقات موسعة اليوم (الإثنين) مع القيادي في حركة «حسم» الإخوانية الإرهابي وضاح هشام نور الدين الهارب من أحكام قضائية بعد القبض عليه في الخرطوم أمس (الأحد) أثناء محاولته الفرار إلى تركيا مع أسرته وتسليمه للقاهرة. ومن المتوقع أن تصدر النيابة أمراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات خلال الساعات القادمة، ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمته بعد استجوابه.

وذكر مصدر أمني لـ«عكاظ» أنه بمجرد وصول المتهم اليوم (الإثنين) إلى القاهرة تم فتح التحقيق معه ومساءلته عن كيفية هروبه إلى خارج البلاد، ومصادر تمويل الحركة في الداخل والخارج، وغيرها من الاعترافات التفصيلية التي ستقود الأجهزة الأمنية إلى توجيه ضربات قوية لكوادر الإرهاب، مؤكداً أن عملية القبض على المتهم وضاح (33 عاماً) تعد ضربة جديدة ومؤثرة لتنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعها المسلحة.

ويعد وضاح من القيادات الإخوانية المدرجة على قوائم الترقب والوصول والسفر، ومتهم رئيسي في القضية المحالة للقضاء العسكري المعروفة إعلامياً بـ «تأسيس حركة حسم الإرهابية» وتضم 304 متهمين، بالإضافة إلى أنه متورط في عشرات الاغتيالات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، أبرزها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وقائد الفرقة 9 مدرعات اللواء عادل رجائي، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وصادر ضده احكام غيابية بـ«المؤبد» و«الإعدام».

وكانت السلطات المصرية نجحت في يناير الماضي بالقبض على القيادي في حركة «حسم» حسام سلام الشهير بحسام المنوفي وهو طالب مفصول بكلية الهندسة، قبل هروبه لتركيا حيث كان على متن طائرة سودانية متجه إلى تركيا وهبطت اضطرارياً على الأراضي المصرية.