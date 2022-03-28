بعد حصارها من القوات الروسية، حذرت السلطات الأوكرانية من أوضاع كارثية في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد. وأكد رئيس بلدية المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف فاديم بويتشنكو، اليوم (الإثنين)، أنها باتت على شفا كارثة إنسانية، مطالبا بإجلاء سكانها بالكامل. وقالى إن نحو 160 ألف مدني محاصرون في المدينة بدون كهرباء، لافتا إلى أن 26 حافلة كانت تنتظر إجلاء المدنيين لكن القوات الروسية لم توافق على منحهم ممرا آمنا، واتهم موسكو بالمماطلة.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق اليوم على تويتر أن سكان المدينة التي تتعرض للقصف منذ أسابيع «يكافحون من أجل البقاء، الوضع الإنساني كارثي». واتهمت الروس بتدمير المدينة وتحويلها إلى غبار.

فيما ندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء أمس (الأحد)، بحصار المدينة التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ بضعة أسابيع. وقال «كل منافذ الدخول أو الخروج منها مقطوعة.. ومن المستحيل إدخال مؤن وأدوية إلى ماريوبول».

يذكر أن نحو ألفي مدني قتلوا في ماريوبول بحسب حصيلة أعلنتها بلدية المدينة، بعد أن فشلت عدة محاولات لفتح طريق آمن للمدنيين وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار. ونفت روسيا مرارا في السابق استهداف المدنيين، محملة أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين المحاصرين.