في محاولة محكوم عليها بالفشل للعودة إلى الحكم وإثارة الفوضى في الشارع السياسي، دعا زعيم «إخوان تونس» رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي إلى جلسة برلمانية لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021 والنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.وقضت قرارات سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.وكان 27 برلمانيا مجمدا، وقعوا أمس (السبت)، على بيان لعقد الجلسة البرلمانية التي وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد بجلسة خارج التاريخ والجغرافيا. وقال سعيد: «إن مجلس نواب الشعب مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه سيكون خارج التاريخ والجغرافيا ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه». وأضاف: «من يريد أن يجتمع هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها إن أرادوا».من جهتها، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في كلمة خلال اجتماع شعبي أن قيام الغنوشي بهذا الأمر دليل على أنّ هناك قوى خفية تقف وراءه. ودعت الرئيس قيس سعيد إلى حلّ البرلمان كي لا يتمّ مخطط الغنوشي.