رجحت مرشحة اليمين لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان أن تكون محاولتها الثالثة للوصول إلى قصر الإليزيه هي«الأخيرة». وألمحت لوبان، التي خاضت الانتخابات في 2012 ووصلت لجولة الإعادة في 2017 لكنها خسرت أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه في حالة هزيمتها ستبحث عن دور تكون فيه أكثر فائدة.



‏وقالت «في حالة الخسارة لا أعتقد أنني سأترشح مرة أخرى، لكنني سأستمر في القيام بما أفعله منذ سنوات وهو الدفاع عن الشعب الفرنسي. لا أعرف من أي منصب ولكن سيكون المنصب الذي أكون فيه أكثر فاعلية». ودافعت لوبان عن تعاملاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي جعلتها عرضة للانتقادات منذ الحرب الروسية - الأوكرانية، مستشهدة بالعلاقات التي أقامها رؤساء فرنسيون في السابق معه.

واعتبرت أن بوتين أعاد ترسيخ القوة الروسية بعد 70 عاما من الإرهاب السوفيتي وسيكون من الانتحار السماح لروسيا بالتحالف مع الصين على المدى الطويل.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن ماكرون ولوبان قد يتأهلان إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات المقررة هذا العام، إلا أنها رجحت فوز ماكرون في نهاية المطاف.