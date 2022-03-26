هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف باستخدام الأسلحة النووية، وقال في تصريح له اليوم (السبت): «توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام السلاح النووي»، بحسب ما أوردت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

وأضاف: «سنستخدم أسلحة نووية إذا تعرضنا لهجوم نووي أو عمل يهدد وجودنا حتى بدون استخدام أسلحة نووية ضدنا».

وأفاد مدفيديف بأنه «تم سرد كل هذه الحالات في وثيقة خاصة بذلك، وهذا يدل على عزم الدولة على الدفاع عن سيادتها، ولكن مع ذلك، في المواقف الصعبة، تكون المفاوضات هي الطريقة الأفضل والأصح».

ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي العلاقات بين روسيا والدول الغربية بالأسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة. واتهم ميدفيديف الغرب بأنه يسعى لشن حرب اقتصادية ضد روسيا من دون قواعد.

ووصف الاتهامات الغربية للقادة الروس بأنهم يعملون على إغراق البلاد بأنها افتراءات لا تستند إلى شيء.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية لليوم الواحد والثلاثين على التوالي، منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير 2022 بدء تلك العمليات.