شجب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الاستهداف الحوثي الإرهابي الذي طال المملكة، وقال مولولي في تغريدة له، اليوم (السبت): إن استهداف أمن المملكة العربية السعودية هو استهداف إرهابي واضح ومباشر للشرعية العربية، نقف كما دائماً إلى جانب المملكة في التصدي للتحديات التي تواجه أمننا العربي المشترك وفي وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية.

وندد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في بيان بالعدوان الذي طال المملكة واستهداف المنشآت النفطية في شمال جدة. وقال إن الاعتداء على السعودية من قبل الحوثيين هو إجرام موصوف ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدداً على أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار المنطقة العربية ومن أمن جميع العرب والمسلمين في العالم. ودعا المفتي إلى التضامن والوقوف إلى جانب بلاد الحرمين الشريفين لصد الإرهاب الذي تتعرض له دول الخليج العربي.

من جهته، قال النائب فؤاد المخزومي إن تكرار الهجمات الجبانة من الحوثيين ضد شركة أرامكو دليل قاطع أنه بات من الضروري وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات والممارسات الإرهابية التي تضع الأمن الخليجي والإقليمي والدولي تحت خطر كبير.