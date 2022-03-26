تعالت الأصوات المطالبة بإعادة مليشيا الحوثي إلى قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، في ظل هجماتها الإرهابية المتواصلة على المدنيين والبنى التحتية خصوصا في السعودية. وقال السيناتور ليندسي غراهام خلال مشاركته في «منتدى الدوحة 2022» اليوم (السبت): «إن هدفنا في أمريكا إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب، مشددا على أن واشنطن كان يجب أن تلعب دوراً أكبر في مواجهة الحوثيين».

فيما دعا السيناتور الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس جيم أنهوف إلى إعادة تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، محذراً من رفع تصنيف الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، ودعا الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم الكامل للسعودية لمواجهة التهديدات. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: «هاجم الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران هذا الأسبوع منشآت نفطية سعودية عدة مرات».‏ وأكد أنه «يجب على إدارة بايدن الوقوف مع شركائنا السعوديين ومساعدتهم على مواجهة هذا التهديد وإعادة تصنيف الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية، وعدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني الذي يساعد المليشيات الحوثية».

من جهته، انتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور رون جونسون على أنه من الواضح بشكل متزايد الصفقة النووية الجديدة مع إيران، مؤكدا أنها لن تفعل الكثير لتقييد برنامج طهران النووي.