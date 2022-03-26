غيب الموت، اليوم (السبت)، نقيب المحامين في مصر رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، بعد سقوطه خلال حضوره إحدى الجلسات. وفوجئ الحاضرون في جلسة محاكمة عدد من المحامين بمحكمة جنايات إمبابة بسقوط عطية على الأرض مغشياً عليه ووفاته.

وأعلن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين المصريين أبوبكر ضوة، وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية، فيما أصدرت النقابة بياناً نعت فيه النقيب معلنة أنه خدم المهنة حتى آخر لحظات حياته.

يذكر أن رجائي عطية من مواليد 6 أغسطس عام 1938 في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين خلفاً للنقيب السابق سامح عاشور.

وقبل شهور، توفيت ابنة النقيب ونعاها بكلمات مؤثرة، وبعدها أصيب بحالة نفسية سيئة لازمته لفترة حزناً عليها.

وكتب عطية قبيل وفاته بساعات عدة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل تدوينة دعا فيها الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من الأمراض ويرزقه الجنة.